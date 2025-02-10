Спецпредставитель Трампа посетит Украину на следующей неделе: дата визита — CNN

В CNN получили информацию от источника в украинском правительстве.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог посетит Украину на следующей неделе. Вероятной датой визита называют 20 февраля.

Об этом сообщает в понедельник, 10 февраля, CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Американский телеканал в этом контексте упомянул сообщение главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который в своем сообщении в Telegram заявил, что Украина с нетерпением ждет визита Келлога в феврале, но не уточнил дату.

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При этом Ермак заверил, что Келлог предоставит исчерпывающую информацию о российской агрессии против Украины.

"Прямое общение с новой администрацией США очень важно для выработки общей позиции по достижению справедливого мира", — написал он.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе до начала Мюнхенской конференции по безопасности Украину посетят представители команды президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее телеканал "Рада" со ссылкой на собственные источники также сообщал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прибудет в Киев 20 февраля.

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