Спецпредставитель Трампа спрогнозировал, сколько времени потребуется для "решения войны" в Украине

Избранный президент США не намерен идти на большие уступки хозяину Кремля и стремится обеспечить украинскую независимость.

Назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог спрогнозировал, сколько времени будут продолжаться поиски приемлемого решения для завершения войны в Украине.

Об этом он сказал в среду, 8 января, в комментарии Fox News.

По словам Келлога, предложить президенту РФ Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому приемлемое решение удастся "в краткосрочной перспективе".

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"Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне, я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней [со дня инаугурации Трампа]", – сказал он.

Келлог подчеркнул, что и он, и Дональд Трамп отдают себе отчет, что у них "мало времени" для поиска решения.

При этом спецпредставитель Трампа особо отметил, что избранный президент США не намерен идти на большие уступки хозяину Кремля и стремится обеспечить украинскую независимость.

"Он не пытается что-то дать Путину или россиянами, он действительно пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать [безопасность]. И он будет гарантировать, что это справедливо и честно", – подчеркнул он.

Также Кит Келлог в очередной раз обвинил действующего президента США Джо Байдена, в том числе в том, что он отказался от переговоров с Путиным после 2022 года, назвав это "самой большой ошибкой". По его словам, Трамп настроен говорить с хозяином Кремля.

Напомним, накануне, 7 января, новоизбранный президент США Дональда Трампа на пресс-конференции заявил, что в течение полугода будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным.

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