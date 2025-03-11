Спецпредставитель Трампа Виткофф посетит Москву для переговоров с Путиным — Bloomberg

Официально данная информация пока не подтверждена.

Спецпредставитель президент США Дональда Трампа Стивена Виткофф в ближайшее время посетит Москву, где проведет встречу с кремлевским диктатором Путиным.

Об этом сообщила журналистка Bloomberg Эннмари Хордерн.

"Спецпредставитель президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным, сообщили мне мои знакомые люди и (репортер Bloomberg в Белом доме – ред.) Дженни Леонард", — написала она.

Официальные лица США и сам Виткофф не прокомментировали данную информацию.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на уступки по территории, которую Россия оккупировала с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

Мы ранее информировали, что Вашингтон и Лондон согласовывают позиции по Украине.

Читайте также: