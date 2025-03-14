Спецпредставитель Трампа Виткофф завершил переговоры в Москве: что известно

В Белом доме пока не делали никаких заявлений.

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф провел переговоры в Москве и возвращается назад, чтобы обсудить это с президентом Дональдом Трампом.

Об этом телеканалу Fox News сообщил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц, пишет "Общественное".

"Я разговаривал со своим находящимся там коллегой, и он возвращается назад, чтобы мы могли оценить это и обсудить с президентом Трампом, который примет решение относительно следующих шагов", — сказал он.

Волц добавил, что США испытывают "осторожный оптимизм" по поводу перспектив урегулирования российско-украинской войны, пообещав не "забегать вперед президента" и ничего не объявлять по ТВ.

Напомним, 13 марта стало известно, что утром спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву, а вечером планируется его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор был запланирован после переговоров российского лидера с президентом Беларуси Александром Лукашенко и должен был состояться в 1-м корпусе Кремля. Темой переговоров, по предварительной информации, должно было быть прекращение боевых действий и сотрудничество между США и РФ.

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