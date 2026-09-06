Спецборт с Виткоффом и Кушнером после Москвы приземлился в Польще: их ожидают в Киеве

Спецборт с Виткоффом и Кушнером / © flightradar24

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Специальный борт ВВС США SAM934, по которому американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, после завершения переговоров в Кремле вылетел из России.

По данным сервиса Flightradar24 , в ночь на 6 сентября самолет Boeing C-32A после вылета из московского аэропорта Внуково пролетел в западном направлении и находился в воздушном пространстве Польши.

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На Flightradar24 конечный пункт назначения рейса не указан. В то же время, следующим этапом дипломатической миссии Виткоффа и Кушнера должна стать Украина.

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Потом стало известно, что Уиткофф и Кушнер на пути в Киев прибыли в польский Жешув.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что ожидает представителей президента США Дональда Трампа в Киеве 6 сентября. Reuters также сообщал, что после переговоров в Москве американские посланники должны встретиться с Зеленским.

Перед отлетом Виткофф и Кушнер провели более трех часов на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретный прорыв по итогам встречи объявлен не был.

Кремль утверждал, что во время будущих контактов в Киеве американские представители учтут изложенные Путиным оценки возможного завершения войны . Сами Виткофф и Кушнер после встречи публично этого не подтверждали.

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