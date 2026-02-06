Специалисты из США призвали не пересматривать правила работы украинской адвокатуры на основе "слухов"

Реклама

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Директор НПО "Армада" Дейл Армстронг подчеркнул, что исследование базируется на реальных опросах более 1000 украинских юристов, а не на субъективных мнениях.

"Для нас главное - фактические эмпирические данные. Мы хотели представить несколько больше, чем просто чье-то мнение или очередную "луна-камеру". Меня удивляет критика институтов, пытающихся выжить во время войны. НААУ воспринимается как эффективная организация, защищающая независимость профессии уже 11 лет войны, и это заслуживает" Армстронг.

Реклама

"Армада" - это сеть общественных организаций и частных лиц, работающих в Украине с 2014 года. Армада выступает за конституционную реформу в Украине с целью модернизации правового поля страны в контексте европейской интеграции и западной географической ориентации. С начала полномасштабного вторжения России Армада предоставила Украине гуманитарную помощь в размере более 1 млн $.

Специалист по правительственным и общественным делам Крис Холзен, работающий в Украине более 20 лет, предостерег от чрезмерного доверия к "теневым отчетам", которые готовятся без участия самой адвокатуры.

"Мы видим экосистему общественных организаций, финансируемых грантами, которые взаимосвязаны и только дублируют комментарии друг друга. Они пытаются размыть границы между профессиональной ассоциацией, созданной законом, и обычными общественными организациями. Попытки предоставить таким группам контроль над адвокатурой - это риск "захвата институции".

Эксперты резюмировали, что любые реформы адвокатуры на пути в ЕС должны быть эволюционными, а не революционными и учитывать реалии военного положения в стране.