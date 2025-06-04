Спецоперация "Паутина": у Трампа сделали заявление

Флаг США. / © Associated Press

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Мощная атака украинских БПЛа на аэродромы стратегической авиации России 1 июня якобы повысила риск эскалации конфликта. Однако США пытаются это предотвратить.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог в интервью Fox News.

Он возмущенно заявил, мол, когда во время войны "вы атакуете часть национальной системы выживания противника, в частности, его ядерную триаду, то это существенно повышает ваш уровень риска".

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"Вы не знаете, что дальше будет делать другая сторона. Вы не уверены, и это то, что они (Украина - Ред.) действительно сделали…. Думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать… Мы бы не хотели дойти до этой точки", - высказался Келлог.

Американское чиновник также добавил, что в атаках украинских дронов важным был не столько материальный ущерб от уничтожения бомбардировщиков, сколько нанесенный противнику психологический эффект.

"Эта операция стала серьезным ударом по имиджу (России – Ред.). Она показала, что Украина не собирается сдаваться. Украина, по сути, говорит: "Мы тоже можем играть в эту игру", - заявил Келлог.

Напомним, 1 июня Украина провела спецоперацию в тылу РФ , поразив цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что операция "Паутина" - это самостоятельный результат Украины. Ее готовили один год, шесть месяцев и девять дней.

Главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что удары по авиабазам РФ могут повлиять на ракетные обстрелы РФ по Украине и снизить их количество.

Дата публикации 12:18, 02.06.25 Количество просмотров 487 В России началась истерика после операции "Паутина": проверяют все грузовики