Спецоперация смутила и Путина, и Трампа: The Telegraph о том, что у Киева все-таки есть карты в войне

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Тайная операция Украины с использованием беспилотников, во время которой в РФ поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, смутила и "фюрера" Владимира Путина, и президента США Дональда Трампа. Именно он неоднократно заявлял, что Украина "не имеет карт в этой войне".

Об этом говорится в материале The Telegraph, которое анализирует беспрецедентную атаку на российские аэродромы 1 июня.

Идеальный момент для атаки

В рамках сделки украинские спецслужбы доставили более 150 беспилотников FPV в скрытых отсеках на крышах транспортных контейнеров. По прибытии к месту БпЛА были запущены и поразили не менее пяти аэродромов глубоко в русском тылу. Уничтожены десятки тяжелых бомбардировщиков советской эпохи, способных нести ядерное оружие.

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"Одним нажатием кнопки верхушки контейнеров отрывались, позволяя взлететь рою БпЛА, которые затем поражали шеренги полностью заправленных топливом ожидавших взлет российских бомбардировщиков", - говорится в статье.

Издание отмечает, что время операции было выбрано не случайно. В Стамбуле на 2 июня намечены мирные переговоры с россиянами. Впрочем, Москва по-прежнему дает понять, что не заинтересована в прекращении огня.

The Telegraph пишет, похоже, Украина вводит собственные, индивидуальные санкции против России, "нанося удары по якобы неприступной территории и уничтожая значительный процент его незаменимого бомбардировочного парка".

Борьба Украины продолжается

Издание CBS News и Axios сообщили, что Киев не сообщил администрации американского президента Дональда Трампа о своих планах, на разработку которых понадобилось 18 месяцев.

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В общем, говорится в материале, Украина получила крайне необходимый моральный подъем, когда война перешла в изнурительную борьбу за истощение, а РФ начала свое летнее наступление.

"Эта операция продемонстрировала, что Украина все еще продолжает борьбу, какие бы мрачные заявления ни звучали из Белого дома", - отмечает The Telegraph.

Похоже, пишут авторы статьи, украинские выходки из дронов смутили как Трампа, так и Путина. Боеприпасы, производимые в Украине, изменяют не только характер этой войны, но и характер всех будущих войн, ведущихся в 21 веке, пишет издание.

"Страна, ценящаяся за свои ИТ-секторы и инженерный сектор, изобретательно адаптировалась к тому, что ее превосходила армия вторжения как в вооружении, так и в личном составе", - констатируют авторы статьи.

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Напомним, 1 июня СБУ провела историческую спецоперацию в тылу РФ. Одновременно были поражены четыре военных аэродрома в тылу страны-агрессорки: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Поражен 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

На фоне этого президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги в ближайшее время. По его словам, еще до начала совершения операции "Паутина" в РФ ГУР получила данные о подготовке очередного российского массированного удара.

Sky News пишет, что эта атака украинских дронов стала унижением для диктатора РФ Владимира Путина. Москве, вероятно, придется нанести удар мести, поскольку в Сети уже появляются спекуляции относительно того, будет ли снова диктатор угрожать применением ядерного оружия.

Дата публикации 12:18, 02.06.25 Количество просмотров 51 В России началась истерика после операции "Паутина": проверяют все грузовики