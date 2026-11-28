Кирилл Дмитриев / © Getty Images

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Специальный посланник президента России Кирилл Дмитриев заявил, что использует искусственный интеллект для подготовки к переговорам и разработке проектов дипломатических соглашений. В частности, он спрашивает нейросети, как сделать документы более подходящими позиции Кремля.

Об этом он сказал на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026, сообщает независимое российское издание «Важные истории».

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По его словам, в нейросеть можно загрузить определенные данные и предложить ей на их основе разработать проект дипломатического соглашения. После этого искусственному интеллекту можно поручить скорректировать документ в соответствии с требованиями российской стороны.

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«А как сделать так, чтобы это соглашение больше отражало российскую позицию, еще более аргументированно отражало те беспокойства, которые есть в России, и решало их?» — привел Дмитриев пример запроса к нейросети.

По его словам, искусственный интеллект может также помочь аргументировать беспокойство Москвы и предложить пути их устранения.

В то же время он отметил необходимость проверять результаты работы нейросетей.

Напомним, американский подкастер Джо Роган считает, что уже в течение следующих пяти-десяти лет искусственный интеллект может стать доминирующей силой на планете и взять контроль над важными системами человеческой цивилизации. Роган предположил, что сверхумный искусственный интеллект сможет получить контроль над электросетями, системами водоснабжения и глобальными коммуникациями. Он также предостерег от международной гонки за создание мощнейшего ИИ, в которой, по его словам, принимают участие США, Китай и Россия.

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