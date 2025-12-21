Кирилл Дмитриев / © Associated Press

Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры в США по вопросу завершения войны в Украине проходят конструктивно и продлятся два дня.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

В коротком комментарии Дмитриев охарактеризовал как «конструктивные» дискуссии с магнатом недвижимости, а ныне дипломатом Стивом Виткоффом, а также с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

«Дискуссии проходят конструктивно», — сказал Дмитриев журналистам.

По его словам, переговоры проходят в Майами и начались в пятницу. Ожидается, что они продлятся также в субботу и воскресенье по местному времени.

Ранее сообщалось, что после того, как ЕС утвердил финансовую помощь Украины на 2026 и 2027 годы, Россия может быть не заинтересована в продолжении переговорного процесса.

Мы ранее информировали, что миллиардер-застройщик и давний партнер президента США Дональда Трампа по гольфу неожиданно стал ключевым переговорщиком с Кремлем благодаря лоббированию Путина.