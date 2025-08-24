ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
123
Время на прочтение
1 мин

Спецпосланник США Кит Келлог прибыл в Киев: известны детали визита

Кит Келлог, спецпосланник США по Украине и России, прибыл в Киев на празднование Дня Независимости. Он примет участие в молитвенном завтраке и проведет переговоры с руководством Украины.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Кит Келлог

Кит Келлог / © Associated Press

Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог сегодня прибыл в Киев. Пока он принимает участие в торжествах на Софийской площади по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

Кит Келлог принимает участие в торжествах на Софийской площади по случаю Дня Независимости Украины. / © скрин с видео

Кит Келлог принимает участие в торжествах на Софийской площади по случаю Дня Независимости Украины. / © скрин с видео

Его визит приурочен не только к государственным празднованиям, но и к участию в традиционном молитвенном завтраке. Кроме символической части, ожидается и политическое измерение поездки: Келлог проведет ряд встреч с руководством государства, чтобы обсудить последние дипломатические инициативы и трехсторонние консультации между США, Украиной и европейскими партнерами по поводу будущих гарантий безопасности.

Поездка проходит на фоне интенсивных переговоров об укреплении системы обороны Украины и формировании долгосрочных обязательств союзников в сфере безопасности.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie