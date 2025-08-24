- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 1 мин
Спецпосланник США Кит Келлог прибыл в Киев: известны детали визита
Кит Келлог, спецпосланник США по Украине и России, прибыл в Киев на празднование Дня Независимости. Он примет участие в молитвенном завтраке и проведет переговоры с руководством Украины.
Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог сегодня прибыл в Киев. Пока он принимает участие в торжествах на Софийской площади по случаю Дня Независимости Украины.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.
Его визит приурочен не только к государственным празднованиям, но и к участию в традиционном молитвенном завтраке. Кроме символической части, ожидается и политическое измерение поездки: Келлог проведет ряд встреч с руководством государства, чтобы обсудить последние дипломатические инициативы и трехсторонние консультации между США, Украиной и европейскими партнерами по поводу будущих гарантий безопасности.
Поездка проходит на фоне интенсивных переговоров об укреплении системы обороны Украины и формировании долгосрочных обязательств союзников в сфере безопасности.