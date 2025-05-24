Спецпосланник Трампа назвал "самый положительный результат" переговоров в Стамбуле

Кот Келлог. / © Associated Press

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Спецпосланник американского президента в Украине Кит Келлог отреагировал на состоявшийся 23 мая первый этап обмена пленными между Киевом и Москвой.

Об этом политик написал в соцсети Х.

"Самый положительный результат прошедших на прошлой неделе в Стамбуле технических переговоров между Украиной и Россией: по 1000 военных с каждой стороны должны быть репатриированы, более 400 из них уже вернулись", - заявил Келлог.

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Кроме того, американское чиновник призвал к прекращению огня и отметил, что "убийства должны прекратиться".

Обмен пленными

В Стамбуле 16 мая в Стамбуле прошли первые прямые переговоры Украины и РФ. В последний раз представители Киева и Москвы встречались в Стамбуле вскоре после начала войны. По словам дипломатического источника, на который ссылается агентство Reuters, Россия выдвинула ряд условий. По его словам, эти требования "нереалистичны и выходят далеко за пределы того, что обсуждалось ранее".

Впрочем, во время встречи делегации стороны договорились об обмене пленными "1000 на 1000". Эту формулу, по информации СМИ, предложила Турция после того, как дискуссия между украинцами и россиянами "зашла в тупик". Реджеп Тайип Эрдоган назвал это "шагом к укреплению доверия".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о большом обмене пленными между Украиной и агрессором РФ. Это был первый этап, во время которого из российского плена освобождены 390 украинских граждан. Среди них 270 военнослужащих ВСУ, НГУ, ДШУ, Сил терробороны и ГНСУ, а также 120 гражданских.

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Дата публикации 21:30, 23.05.25 Количество просмотров 11 Все о старте обмена 1000 на 1000! Уникальные кадры! Первые звонки родным и слезы радости!