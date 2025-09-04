- Дата публикации
Спецпосланник Трампа оставил встречу "Коалиции решительных" в Париже: что известно
Участники "Коалиции решительных" позже проведут переговоры по телефону с Дональдом Трампом.
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф менее чем через час покинул Елисейский дворец, где проходит заседание стран "коалиции решительных" в отношении Украины.
Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что посланник Трамп выступил перед коалицией. По информации одного французского чиновника, Виткофф принимал участие в части работы и обратился ко всем присутствующим главам государств и правительствам”.
Впрочем, ему пришлось оставить встречу в Елисейском президентском дворце "как и планировалось" для другой встречи. Впрочем, чиновник он вернется позже, когда лидеры позвонят по телефону президенту Дональду Трампу.
Виткофф также встретится сегодня с Владимиром Зеленским. Заметим, глава ОП Андрей Ермак заявил, что встретился с Виткоффом вместе с советником Великобритании по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом.
"Наша главная задача - практическая реализация договоренностей, достигнутых нашими лидерами относительно гарантий безопасности для Украины", - сказал Ермак.
К слову, сегодня в Париже проходит встреча "Коалиции решительных". Союзники Украины сегодня встречаются, чтобы обсудить конкретные вопросы гарантий безопасности для Киева.
Напомним, ранее Андрей Ермак рассказал, что обсуждают союзники в Париже. В частности, речь шла о том, как будет происходить реализация договоренностей лидеров государств по гарантиям безопасности для Украины. Кроме того, участники обсудили ужесточение санкций против России, возвращение похищенных украинских пленных и детей.
Отметим, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины. По его словам, работа, проведенная военными руководителями после встречи в Белом доме в августе, подготовила почву для скорых действий после достижения мирного соглашения.