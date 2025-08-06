Спецпосланник Трампа прибыл в Москву: источники не исключают контакт с Путиным

Стив Виткофф / © Associated Press

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Специальный представитель президента США Дональда Трампа по неофициальной дипломатической миссии, миллиардер Стив Виткофф, прибыл в Москву, где его встретил российский спецпредставитель по инвестициям Кирилл Дмитриев.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом визита.

Хотя Кремль заявил, что не исключает встречи Виткоффа с Владимиром Путиным, окончательный состав переговорной группы остается неизвестным. Источник Reuters в Вашингтоне подтвердил, что американский посланник должен провести встречи с чиновниками РФ в среду.

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Визит Виткоффа проходит на фоне ультиматума президента Трампа: если до пятницы Россия не согласится на прекращение огня в Украине, США введут новые санкции, включая повышение пошлин на энергоносители для стран, закупающих российскую нефть — прежде всего Индии и Китая.

Кремль не верит в эффективность давления

Однако источники Reuters, близкие к Кремлю, отмечают, что Путин вряд ли пойдет на уступки. По их мнению, российский президент убежден в военном превосходстве и считает, что его цели важнее возможности нормализации отношений с Западом.

"Россия будет публично демонстрировать готовность к прекращению огня, но только на собственных условиях", - отмечает австрийский аналитик Герхард Манготт, неоднократно общавшийся с Путиным в рамках экспертных встреч.

Он добавил, что Трамп, вероятно, будет вынужден сдержать обещания по санкциям, если компромисс не будет достигнут.

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Путин осторожен, но не отступает

По словам источников в Москве, Путин не хочет открыто конфликтовать с Трампом, поскольку видит шанс улучшения отношений с США. В то же время, он не готов жертвовать военными целями ради дипломатических бонусов.

Прошлые визиты Виткоффа вызвали критику из-за отсутствия у него дипломатического опыта. В апреле он приехал в Москву без делегации, самостоятельно встретившись с Путиным, Ушаковым и Дмитриевым. Тогда он выглядел изолированным, а некоторые его заявления, например, отрицание планов РФ на дальнейшую оккупацию территорий Украины, вызвали возмущение среди союзников Киева.

Несмотря на это, США попытались использовать неформальные каналы для давления на Москву. Сработает ли эта стратегия — останется понятным в ближайшие дни.

Напомним, Трамп заявил, что планирует ввести 100-процентные тарифы против торговых партнеров России, подчеркнув, что раньше никогда этого не делал, но теперь намерен действовать активно.