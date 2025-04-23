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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Спецпосланник Трампа снова поедет к Путину: детали от Белого дома

Вашингтон считает, что процесс "двигается в правильном направлении".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Спецпосланник Трампа снова поедет к Путину: детали от Белого дома

© Associated Press

Соединенные Штаты Америки планируют продолжать переговоры по завершению войны России против Украины. На этой неделе спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф снова поедет в РФ, чтобы обсудить условия прекращения огня.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп активно следит за ходом переговоров и считает завершение войны в Украине одним из ключевых приоритетов.

«О российско-украинской войне я только что была в Овальном кабинете вместе с президентом и Стивом Виткоффом. Они хотели, чтобы все знали, что переговоры продолжаются», – заявила Левитт.

Представительница Белого дома отмечает: Вашингтон считает, что процесс «движется в правильном направлении».

«Специальный посланник Стив Виткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным», - сказала она, но не уточнила, когда именно состоится визит.

Напомним, ранее New York Post назвало дату, когда страны могут согласовать полное и всеобъемлющее прекращение огня. Источник издания отмечает, что важно выяснить, на чем находятся обе стороны.

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