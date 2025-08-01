Спецпредставитель президента США отправится в Россию: Трамп прокомментировал поездку

Стив Виткофф и Владимир Путин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что специальный посланник Стив Виткофф отправится в Россию после завершения визита в Израиль.

"Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, верите или нет", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп также сказал, что ожидает введения санкций по истечении нового срока, установленного им ранее на этой неделе, но не предполагает, что это изменит поведение президента России Владимира Путина.

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"У нас есть около восьми дней, поэтому да, мы собираемся ввести санкции. Я не знаю, беспокоят ли его санкции", - сказал он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 29 июля поставил Кремлю новый дедлайн-ультиматум: 10 дней для достижения договоренностей по Украине. На 11-й день Вашингтон введет против РФ пошлины и другие вещи.

В ответ в Кремле заявляли, что будут продолжать войну до достижения целей , несмотря на заявления Трампа.

В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков фактически подтвердил, что Кремль не согласится на требование прекращения огня и готовится к введению новых санкций.

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