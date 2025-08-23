Спецпредставитель США Кит Келлог посетит Киев в День Независимости — журналист

Кот Келлог / © Associated Press

Реклама

По информации журналиста Грэм Слэттери, бывший советник Белого дома по вопросам нацбезопасности, а ныне спецпредставитель США в Украине Кит Келлог , 24 августа 2025 года, прибудет в Киев.

Об этом репортер Reuters сообщил в соцсетях со ссылкой на источники.

Его визит приурочен ко Дню Независимости Украины, а также к участию в традиционном молитвенном завтраке. Кроме символической части, ожидается и политическое измерение поездки: Келлог проведет ряд встреч с руководством государства, чтобы обсудить последние дипломатические инициативы и трехсторонние консультации между США, Украиной и европейскими партнерами по поводу будущих гарантий безопасности.

Реклама

Поездка проходит на фоне интенсивных переговоров об укреплении системы обороны Украины и формировании долгосрочных обязательств союзников в сфере безопасности.

Напомним, ранее дочь спецпредставителя Келлога заявила, что цена уступок Трампа — безопасность не только Украины, но США и свободного мира.