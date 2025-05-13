Спецпредставитель Трампа: "Мы начнем переговоры между Украиной и Россией с вопроса территорий"

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог / © Associated Press

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Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог сказал, что переговоры между Украиной и Россией начнутся по вопросу территорий.

Об этом Кэллог заявил в эфире Fox Business.

Спецпредставитель Трампа заявил, что прежде всего, в частности, США стремятся к всеобъемлющему прекращению огня в воздухе, на море, на суше.

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«Первое, к чему мы стремимся, — это всеобъемлющее прекращение огня в воздухе, на море, на суше. Оттуда мы переходим к вопросу территорий, например», — сказал он.

Обсуждение территорий

По его словам, речь идет о пяти главных областях.

«Их действительно называют государствами. На севере Луганск, далее Донецк, затем Запорожье, Херсон и Крым. И обсуждение сводится к тому, как это должно выглядеть. Мы говорим, оставайтесь там, где вы есть. Если вы на земле, которую сейчас контролируете, потому что воевали за нее, то с этого мы и начнем переговоры. Это будет важно», — сказал Келлог.

Тема Запорожской АЭС

По словам Келлога, одной из ключевых тем переговоров станет третья по величине в Европе Запорожская АЭС.

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«Мы заявляли, что поможем возобновить работу станции. Это займет время, но мы сможем запустить его и обеспечить энергию весь регион», — сказал он.

Возвращение в Украину депортированных детей

«Мы также говорим о возвращении детей домой. Президент Трамп обсудил с Зеленским возвращение 20-30 тысяч пропавших детей домой. Он говорит, что не всех удастся вернуть, но надеется на лучшее», — объяснил Келлог.

Специальный посланник президента США также высказался по поводу тем Украины в НАТО во время переговоров и западных миротворцев.

«Мы также обсуждаем привлечение НАТО. Как выглядит НАТО? Мы говорим, что в Украине, к сожалению, это может не произойти в ближайшее время. Возможно, в будущем, но не сейчас», — сказал он.

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Келлог назвал страны, которые могут контролировать исполнение договоренности о прекращении огня в Украине.

«Говорим о силах стойкости раньше и трех, а теперь и четырех. Это британцы, французы, немцы, а теперь и поляки имеют силы к западу от Днепра, вне зоны досягаемости. На востоке миротворческие силы при участии третьей стороны. Так можно контролировать прекращение огня», — сказал Келлог.

Подводя итог Келлог отметил, что не надеется на «идеальные» переговоры и уверен, что стороны должны пойти на компромиссы.

«Конечно, переговоры не будут идеальными. Так никогда не бывает. Но будут компромиссы. Мы это отлично понимаем. Важно остановить убийство. И это цель Трампа», — добавил он.

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Напомним, Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты ожидают участия президента РФ Владимира Путина в переговорах, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Именно от этого зависит возможная поездка Дональда Трампа на самую встречу.

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