Спецпредставитель Трампа прокомментировал переговоры по войне в Украине

Трехсторонние переговоры Украины, России и США в Абу-Даби

Дополнено новыми материалами

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф назвал «очень конструктивными» трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины и РФ, которые проходили 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Об этом он написал в соцсети Х, опубликовав фото с этой встречи, которую координировала американская сторона.

«Переговоры были очень конструктивными, и было договорено продолжить их на следующей неделе в Абу-Даби», — сообщил Уиткофф.

Он также добавил, что президент США Дональд Трамп и вся его команда «преданы делу установления мира в этой войне».

Ранее журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что второй раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США в столице ОАЭ состоится в воскресенье, 1 февраля.

Напомним, 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершились первые трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Ранее сообщалось, что следующий раунд может состояться уже на следующей неделе.

Представитель правительства ОАЭ сообщил, что переговоры украинской и российской делегаций включали «прямое взаимодействие» между чиновниками обеих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский официально прокомментировал завершение переговоров между Украиной, США и Россией, которые длились два дня в Объединенных Арабских Эмиратах.