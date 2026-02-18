- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 845
- Время на прочтение
- 1 мин
Спецпредставитель Трампа заявил о «значительном прогрессе» после переговоров в Женеве
В США отметили роль президента Трампа: «в объединении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу».
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о достижении «значительного прогресса» после трехсторонних переговоров в Женеве 17 февраля.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Американский чиновник отметил, по указанию президента Дональда Трампа, Штаты провели третью серию трехсторонних переговоров с Украиной и Россией. Кроме того, Виткофф поблагодарил Швейцарию за гостеприимство, после чего отметил успех Трампа в разрешении «конфликта».
«Успех президента Трампа в объединении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу. Мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения», — подчеркнул Стив Виткофф.
Переговоры в Женеве
В Женеве 17 февраля завершился первый день трехсторонних консультаций Украины, РФ и США. Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что дискуссии были сфокусированы не на абстрактных декларациях, а на «практических вопросах и механике возможных решений».
В то же время Axios пишет о том, что вроде бы переговоры в Женеве зашли в «тупик». Корреспондент Барак Равид со ссылкой на источники пишет, что «причиной тому стали позиции» высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским. Однако о чем именно идет речь, он не сообщил.