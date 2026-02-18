Спецпредставитель Трампа заявил о «значительном прогрессе» после переговоров в Женеве

Дональд Трамп и Стив Виткофф. / © Associated Press

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о достижении «значительного прогресса» после трехсторонних переговоров в Женеве 17 февраля.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Американский чиновник отметил, по указанию президента Дональда Трампа, Штаты провели третью серию трехсторонних переговоров с Украиной и Россией. Кроме того, Виткофф поблагодарил Швейцарию за гостеприимство, после чего отметил успех Трампа в разрешении «конфликта».

«Успех президента Трампа в объединении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу. Мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения», — подчеркнул Стив Виткофф.

Переговоры в Женеве

В Женеве 17 февраля завершился первый день трехсторонних консультаций Украины, РФ и США. Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что дискуссии были сфокусированы не на абстрактных декларациях, а на «практических вопросах и механике возможных решений».

В то же время Axios пишет о том, что вроде бы переговоры в Женеве зашли в «тупик». Корреспондент Барак Равид со ссылкой на источники пишет, что «причиной тому стали позиции» высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским. Однако о чем именно идет речь, он не сообщил.