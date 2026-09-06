Уиткофф и Кушнер приехали в Киев после переговоров с Путиным

Стив Уиткофф / © Associated Press

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Сегодня, 6 сентября, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев. Американская делегация прибыла на поезде.

Об этом пишет The Kyiv Independent.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он провел совещание с украинской переговорной группой. Среди ее членов: Давид Арахамия, Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Сергей Кислица.

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Визит делегации США в Украину в Россию — что известно

В субботу в Москву уже в третий раз прилетели спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Накануне Дональд Трамп заявил, что они должны обсудить с российским руководством американское «предложение о прекращении войны». Из российской столицы они отправятся в Киев.

Президент России Владимир Путин дал указание в течение трех суток, начиная с полуночи 6 сентября, не наносить удары по Киеву.

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Москве вечером в субботу и продолжались более трех часов.

По их завершению кортеж с американскими спецпредставителями покинул территорию Кремля.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на время этого визита Украина не будет наносить удары по Москве.

«С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов в то время, которое нужно для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом», — добавил украинский лидер.

Он также сообщил, что план дипломатических мероприятий в Киеве с участием американской команды утвержден.

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