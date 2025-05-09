Спецтрибунал по РФ: европейские министры одобрили его создание

Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС во Львове / © Telegram/Денис Шмигаль

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Во Львове 9 мая министры иностранных дел коалиции по созданию специального трибунала для России за преступления против Украины предоставили политическое одобрение созданию этого трибунала.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, опубликовавшее совместное заявление коалиции.

Главы МИД и другие представители государств-участников коалиции по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины одобрили создание спецтрибунала, ссылаясь на Резолюцию Генассамблеи ООН по агрессии против Украины и Венско-Рижское заявление коалиции государств от 22 ноября 2024 года.

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«Мы приветствуем завершение технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы», — говорится в совместном заявлении министров и других представителей государств-участников коалиции.

Они подтвердили критическую важность спецтрибунала в осуществлении правосудия «путем привлечения к ответственности тех, кто несет самую большую ответственность за это самое тяжелое международное преступление, совершенное против Украины».

Отмечается, что после создания спецтрибунал, согласно своему Уставу, будет осуществлять судопроизводство в полном уважении международного права и прав человека с целью обеспечения ответственности за преступление агрессии и укрепления международного правопорядка.

Участники коалиции отметили центральную роль Совета Европы в создании спецтрибунала, признали значительный вклад Еврокомиссии и Европейской службы внешней деятельности, включая их работу над проектом соглашения между Украиной и Советом Европы об учреждении спецтрибунала, его проектом и проектом расширенного долевого соглашения, определяющего условия поддержки спецтрибунала, включая его финансирование и другие административные аспекты.

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«Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность процессу создания Специального трибунала в рамках Совета Европы, скорейшему началу его деятельности и поддержанию его эффективного функционирования», — отмечается в заявлении.

В целях расширения международной поддержки спецтрибунала участники коалиции призвали другие государства и международные организации присоединиться к их усилиям и активно содействовать деятельности трибунала.

Отмечается, что 13-14 мая 2025 года в Люксембурге состоится заседание Комитета министров Совета Европы, которое станет следующим шагом на пути к формализации создания спецтрибунала.

Напомним, ранее к представителям более 40 стран, собравшихся во Львове 9 мая, обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал создать трибунал по преступлению агрессии России против Украины.

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Как заявил в этот же день министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель, спецтрибунал по преступлению агрессии России будет запущен на следующей неделе. Это состоится на заседании Совета министров Совета Европы в Люксембурге.