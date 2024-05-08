Спикер Байдена отреагировала на попытку покушения на Зеленского

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер назвала "тревожными новостями" задержание двух полковников Управления госохраны Украины, которые готовили убийство президента Владимира Зеленского.

Об этом Жан-Пьер заявила на брифинге.

"Это, безусловно, очень тревожная новость, и, конечно, мы рады, что потенциальную попытку убить президента удалось предотвратить", — сказала спикер Белого дома.

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Она также прокомментировала бойкот церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Жан-Пьер заявила, что США проигнорировали приглашение в связи с российским вторжением в Украину.

"Под руководством Путина Россия начала эту жестокую и неспровоцированную войну, а российские власти прибегли к драконовским репрессиям внутри страны, а также к агрессивным действиям за рубежом. И поэтому я думаю, что мы здесь очень четко высказались", – отметила спикер американской администрации.

Напомним, 7 мая в СБУ сообщили о разоблачении сети агентов ФСБ России, которые готовили убийство Зеленского, главы Службы безопасности Василия Малюка, начальника ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. Были задержаны два полковника УГО Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Разоблачена группа, которая хотела убить Зеленского! Крысы – из близкого окружения!

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