Спикер Джонсон готовит "таинственный пакет" помощи для Украины: WSJ раскрыло подробности

Между республиканцами и демократами есть разногласия касательно законопроекта.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал вынести вопрос о помощи Украине на голосование вскоре после того, как Конгресс вернется с пасхальных каникул в ближайшие дни. Но как будет выглядеть законопроект и кто его поддержит – остается неопределенным из-за разногласий между республиканцами и демократами по поводу помощи Киеву.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

В феврале 2024 года Сенат США принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95 миллиардов при двухпартийной поддержке. Джонсон заявил, что рассматривает возможность разделить помощь Украине и Израилю. Это могло бы максимизировать голоса демократов за Украину, на которую приходится около $60 миллиардов.

Майк Джонсон также озвучил несколько предложений, которые могут собрать дополнительные голоса: превращение части помощи Украине в ссуду, конфискация арестованных российских активов для финансирования восстановления Украины и отмена моратория администрации Джо Байдена в новые проекты по экспорту сжиженного природного газа.

Однако даже некоторые законодатели от Республиканской партии, участвовавшие в обсуждении пакета говорят, что не видели окончательного текста, пишут журналисты.

В сентябре прошлого года более половины республиканцев Палаты представителей США официально выступили против помощи Украине. Как показывают опросы, все больше республиканских избирателей считают, что США делают слишком много для Украины.

Замороженные активы РФ

По словам журналистов, среди "новшеств", которые Джонсон также предложил, говорится о законе РЕПО "О возобновлении экономического процветания и возможностях для украинцев" – двухпартийный закон, который позволит использовать миллиарды долларов из замороженных резервов российского Центрального банка, чтобы помочь оплатить помощь Украине.

Однако чиновники говорят, что такое решение не сможет заменить западную помощь как основополагающий источник военного финансирования из-за юридических сложностей в юрисдикции, ведь большая часть денег России сохраняется в Евросоюзе.

Заместитель председателя Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Френч Хилл заявил, что закон о РЕПО позволит США перевести российские активы из категории замороженных в категорию арестованных, а затем разместить их в международном трастовом фонде, подлежащем аудиту и требованиям прозрачности.

Помощь в кредит

Еще одно предложение Майка Джонсона предполагает превращение по крайней мере части иностранной помощи взаймы.

"Мы не просто оказываем иностранную помощь, мы устанавливаем такие отношения, при которых они смогут вернуть ее нам, когда придет время", – прокомментировал Джонсон.

Республиканские законодатели отмечают, что их внимание было сосредоточено на предоставлении прямой бюджетной поддержки украинскому правительству в виде кредита.

Сенатор Линдси Грэм, близкий союзник Дональда Трампа, заявил, что кредиты Украине и другим союзникам США не должны быть беспроцентными и могут быть отозваны.

"Другие республиканцы настаивают на том, чтобы Палата представителей восстановила упрощенную систему кредитования-лизинга для Украины по образцу программы времен Второй мировой войны, которая позволяла правительству США предоставлять оружие в качестве ссуды или лизинга. Около двух лет назад Конгресс предоставил администрации Джо Байдена полномочия ускорить ссуд или лизинга военного оборудования Украине, но срок действия этих полномочий истек в сентябре, и они так и не были использованы", – пишет WSJ.

Экспорт газа

Журналисты также пишут, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон также пытается увязать предоставление помощи Украине с отменой заморозки администрацией Джо Байдена разрешений на новые проекты по экспорту сжиженного природного газа.

Также читайте Победа или поражение Украины: какие будущие сценарии войны рассматривают западные СМИ

Администрация Байдена подверглась критике за решение приостановить выдачу новых разрешений на экспорт СПГ. Нефтегазовая отрасль раскритиковала это решение как происходящий в опасное время политический трюк для союзников США, импортирующих рекордные объемы американского сжиженного газа, чтобы заменить российский.

Напомним, что экс-посол США в ЕС заявил, что Трамп поддержит Украину в случае победы на выборах.

Читайте также ведущие новости дня: