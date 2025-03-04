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Спикер Джонсон назвал остановку помощи США Украине временной

Спикер Джонсон назвал остановку помощи США Украине временной

Спикер Палаты представителей США оправдывает решение Трампа / Фото: ТСН.ua

Также он призвал Зеленского "исправить произошедшее на прошлой неделе".

Решение президента США Дональда Трампа заморозить помощь Украине является "временной паузой".

Об этом на брифинге заявил спикер Палаты представителей США, конгрессмен-республиканец Майк Джонсон, передает "Укринформ".

"Объявление о том, что (администрация – ред.) приостановила военную помощь Украине, вызвало беспокойство, и сегодня утром несколько человек спросили меня, мол, не считаете ли, что это нарушение принципа разделения власти или что-то подобное? Это не так", – отметил Джонсон.

По его мнению, Трамп имеет полномочия делать такие шаги и "действовать как главнокомандующий, использовать стратегию, которую он и его команда считают лучшей". Джонсон уточнил, что действия Трампа "не меняют и не перенаправляют то, что выделил Конгресс". По его словам, "это другое, это временная пауза".

Также он призвал Зеленского "исправить произошедшее на прошлой неделе", имея в виду скандал в Белом доме.

Кроме того, Джонсон выступает за немедленное заключение соглашения о редкоземельных металлах. "Я считаю, что это лучшее соглашение, которое может быть предложено, и это поможет украинскому народу", – заявил спикер.

Ранее вице-президент Ди Вэнс рассказал, что нужно Украине, чтобы США возобновили помощь.

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