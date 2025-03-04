Спикер Джонсон назвал остановку помощи США Украине временной

Также он призвал Зеленского "исправить произошедшее на прошлой неделе".

Решение президента США Дональда Трампа заморозить помощь Украине является "временной паузой".

Об этом на брифинге заявил спикер Палаты представителей США, конгрессмен-республиканец Майк Джонсон, передает "Укринформ".

"Объявление о том, что (администрация – ред.) приостановила военную помощь Украине, вызвало беспокойство, и сегодня утром несколько человек спросили меня, мол, не считаете ли, что это нарушение принципа разделения власти или что-то подобное? Это не так", – отметил Джонсон.

По его мнению, Трамп имеет полномочия делать такие шаги и "действовать как главнокомандующий, использовать стратегию, которую он и его команда считают лучшей". Джонсон уточнил, что действия Трампа "не меняют и не перенаправляют то, что выделил Конгресс". По его словам, "это другое, это временная пауза".

Также он призвал Зеленского "исправить произошедшее на прошлой неделе", имея в виду скандал в Белом доме.

Кроме того, Джонсон выступает за немедленное заключение соглашения о редкоземельных металлах. "Я считаю, что это лучшее соглашение, которое может быть предложено, и это поможет украинскому народу", – заявил спикер.

Ранее вице-президент Ди Вэнс рассказал, что нужно Украине, чтобы США возобновили помощь.

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