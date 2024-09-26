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Спикер Джонсон назвал "серьезную" причину, почему не встретится с Зеленским

Спикер Джонсон назвал "серьезную" причину, почему не встретится с Зеленским

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон / Фото: Associated Press

Американский чиновник сослался на свою занятость.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал причину этого.

Об этом американский чиновник сказал на пресс-конференции, сообщила корреспондентка "Голоса Америки" Екатерина Лисунова.

Джонсон заявил, что не смог запланировать встречу с Зеленским на этой неделе, потому что был очень занят.

"И я даже не думаю, что буду в городе завтра", – добавил спикер.

Он отметил, что если бы встретился с Зеленским, то обсудил бы с ним письмо посла Украины Оксаны Маркаровой.

"Я бы ему рассказал, если бы мы сели, то говорили бы о письме посла. Я думаю, это было очень ужасно, и это напрягает отношения между двумя народами в сложное для Украины время", – высказался спикер Палаты представителей.

Напомним, Джонсон требует от Зеленского немедленно уволить Маркарову с должности посла. Он обвинил дипломатку в том, что она организовала визит президента Украины на оружейный завод в Пенсильвании, чтобы помочь демократам в избирательной кампании.

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