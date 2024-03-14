Спикер Джонсон обещает разблокировать помощь Украине, но с переменами — The Hill

Проект должен получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.

Республиканец, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Палата подготовит свой проект для поддержки Украины. Впрочем, он будет отличаться от принятого Сенатом.

Об этом политик заявил в общении с сенаторами-республиканцами, сообщает The Hill.

По словам Джонсона, он "будет работать над согласием Палаты представителей" по решению для поддержки Украины и понимает важность этого.

"Никто не хочет, чтобы Владимир Путин взял верх. Я думаю, что он не остановится на Украине... и пойдет дальше в Европу... В этой ситуации есть правая и неправая сторона, добро против зла, и Украина здесь жертва", — подчеркнул. спикер.

Джонсон замечает: то, о чем наконец договорится Палата представителей, может не выглядеть так, как принятый Сенатом документ. Издание со ссылкой на сенаторов, участвовавших в обсуждении, пишет, мол, спикер заявил, что проект Палаты представителей может предлагать поддержку в виде кредита или ленд-лиза по соображениям защиты интересов американских налогоплательщиков.

Также Джонсон говорил о создании инструмента, который позволил бы конфискацию российских суверенных активов и передаче средств от ликвидированного имущества в фонд для поддержки Украины. Впрочем, сенатор не упомянул, намерен ли снова включать в этот проект какие-то нормы относительно южной границы США, которые могут снова оказаться "красной линией" для демократов.

Потенциальный новый проект должен получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.

Сенатор Джон Корнин, ранее поддержавший одобренный Сенатом пакет со средствами в поддержку Украины, говорит, что сейчас оптимистично настроен на принятие помощи: "Я услышал, что спикер теперь говорил: "Мы не покинем Украину с пустыми руками", или слова примерно того же содержания".

Кроме того, республиканец Линдси Грэм после встречи со спикером также выразил оптимизм по поводу принятия этой помощи.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что американский спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ответственен за срыв помощи Украине. Политик подчеркнул, что помощь Украине — не внутренний вопрос США.

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