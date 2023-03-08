Спикер Госдепа Нед Прайс планирует уйти в отставку — Politco

Об этом сообщили официальные лица, пишет Poltico.

"Для людей в Америке и во всем мире Нед Прайс часто был лицом и голосом внешней политики США", — заявил госсекретарь Энтони Блинкен в заявлении. «Он выступал с чрезвычайным профессионализмом и честностью. От имени Департамента я благодарю Неда за его отличную службу».

Согласно заявлению, Прайс, занимавший должность главного представителя Госдепартамента с января 2021 года, займет новую должность, работая непосредственно на Блинкена. Представитель Государственного департамента, которому была предоставлена анонимность для обсуждения кадровых вопросов, сказал, что Прайс возьмет на себя роль, сосредоточенную на политике в офисе Блинкена, хотя пока не было понятно, какая сфера политики.

"Я начинал как государственный служащий как аналитик в ЦРУ, и закончил эту работу из-за серии несчастных случаев, судьбоносных случайностей", — сказал Прайс NBC News. «Последние несколько лет мне нравилось заниматься этой сферой деятельности. И одна из вещей, которая мне больше нравится в этом, — это связь с политикой».

Прайс ранее работал аналитиком ЦРУ и был представителем Совета национальной безопасности во время администрации Обамы.

В своем заявлении Блинкен особо поблагодарил Прайса за восстановление ежедневных пресс-брифингов департамента, которые были нерегулярными при администрации Трампа, хваля Прайса за то, что он «дал журналистам возможность регулярно задавать острые вопросы нашей политики».

"Нед помог правительству США защищать и продвигать свободу прессы по всему миру и моделировал прозрачность и открытость, за которые мы выступаем в других странах", — добавил Блинкен. "Его вклад принесет пользу Департамента еще долго после его службы".

Ведант Пател, нынешний заместитель Прайса будет выполнять функции его временной замены, сказал чиновник Госдепа.

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