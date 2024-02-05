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Спикер Палаты представителей не поставит на голосование законопроект, предусматривающий помощь Украине

Спикер Палаты представителей не поставит на голосование законопроект, предусматривающий помощь Украине

Майк Джонсон

Майк Джонсон заявил, что "этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали".

Американские сенаторы обнародовали пакет законов на сумму 118 миллиардов долларов, объединяющий политику охраны границ с помощью Украины, Израиля и других союзников США. Однако Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате законопроект.

Об этом он написал в соцсети X (Twitter).

По его словам, если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он "умрет по прибытию".

"Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и не близит к завершению пограничную катастрофу, которую создал президент. Если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он будет мертвым по прибытию", – отметил Джонсон.

Напомним, Байден, вероятно, не подпишет законопроект Палаты представителей без помощи Украине.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил в субботу отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю без поддержки Украины после того, как Сенат достиг предварительного иммиграционного соглашения, за которое он намерен проголосовать на этой неделе.

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