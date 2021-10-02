Спикер парламента Грузии рассказал, ухудшатся ли отношения с Украиной из-за Саакашвили

Политик подчеркнул, что Саакашвили, как гражданин Украины, вмешивался в выборы в Грузии.

Председатель парламента Грузии Каха Кучава рассказал, что арест Саакашвили никак не повлияет на отношения Украины и Грузии.

Об этом сообщает interpressnews.ge.

Каха Кучава отметил, что один человек не может испортить дружбу двух государств, которые всегда поддерживали друг друга. В то же время он подчеркнул, что Саакашвили, как гражданин Украины, вмешивался в выборы в Грузии.

"Что касается отношений с Украиной, один человек не сможет обострить украино-грузинскую братскую дружбу, которая всегда отличалась поддержкой друг друга, как в горе, так и радости. Что же касается этого конкретного случая, речь идет о факте, о котором на протяжении лет говорили власти Грузии, когда гражданин другой страны, в данном случае гражданин Украины, вмешивался в выборы, в целом политическую жизнь Грузии, и в связи с этим беспокойство выражалось и с их стороны", — сказал Каха Кучава.

Напомним, в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий на посту президента Грузии.

Как сообщалось: в пятницу, 1 октября, грузинские правоохранители задержали Саакашвили. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил екс-президента, что после возвращения на родную землю он попадет в тюрьму.

Также в Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания. Ранее адвокат екс-президента Грузии рассказал о двух возможных путях его освобождения.

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