Спикер парламента Грузии сравнил себя с Трампом и обвинил Зеленского

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили

Реклама

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что президент Украины Владимир Зеленский не проявляет благодарности к его стране. При этом он напомнил, что это же говорил об украинском лидере американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает «Грузия Online».

Свое заявление спикер грузинского парламента сделал, отвечая на вопрос о принятии резолюции ООН по Украине, которую поддержали 107 стран, включая Грузию. При этом 51 страна воздержалась от голосования, среди которых США, Китай и Венгрия.

Реклама

«Мы поддерживаем украинский народ, ни Зеленский, ни Брюссель не заслуживают нашей поддержки, они — неблагодарные люди», — объяснил Папуашвили голосование Грузии в ООН.

Спикер парламента Грузии считает несправедливым, что президент Зеленский ввел санкции против грузинских чиновников и отозвал посла из этой страны, которая проявляет все больше лояльности к России.

«В целом он неблагодарный человек, я не первый, кто это говорит. Американский президент сказал ему проявить хоть немного благодарности. Зеленский не проявляет благодарности ни Америке, ни Грузии», — разгневанно говорил Шалва Папуашвили.

После требования благодарности грузинский политик по-детски обиженно заявил, что «нам их благодарность не так уж и нужна».

Реклама

Напомним, в ноябре прошлого года экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который находится в заключении в Тбилиси, попросил украинского президента Владимира Зеленского внести его в список «гражданских пленных» с возможностью обмена для возвращения в Украину.