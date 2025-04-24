Спикер парламента Нидерландов предложил Франции разделить Бельгию: реакция дипломатов

Нидерландский спикер предложил поделить Бельгию между Францией и Нидерландами

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Спикер нижней палаты парламента Нидерландов Мартин Босма, член ультраправой «Партии свободы», неожиданно предложил Франции разделить территорию Бельгии.

Об этом сообщает бельгийское издание RTL Info со ссылкой на нидерландскую журналистку Петру де Конинг.

Во время ужина с послом Франции Франсуа Алабрюном Босма заявил, что Фландрия (нидерландоязычный регион Бельгии) должна присоединиться к Нидерландам, а франкоязычная Валлония — к Франции. Это предложение ошеломило не только французского дипломата, но и других присутствующих чиновников.

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Спикер попытался смягчить впечатление, отметив, что лишь «говорил о том, что может произойти». Однако идея аннексии Фландрии не является новой для нидерландских правых — ее активно продвигал член Палаты представителей Нидерландов Герт Вилдерс.

Напомним, Швеция осуществила первую боевую миссию в составе НАТО.