Спикер Путина сделал циничное заявление о якобы "агрессии" Украины против РФ ради Крыма

Спикер Путина сделал циничное заявление о якобы "агрессии" Украины против РФ ради Крыма

Песков обвинил Киев в "возможности нападения" на РФ ради Крыма.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что мол Украина может "атаковать Россию" ради возвращения украинского Крыма, который к тому же РФ и незаконно оккупировала.

Об этом пресс-секретарь президента России сказал журналистам 2 февраля, пишут российские пропагандистские СМИ.

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В частности, в Москве считают, что Киев, мол, может решиться на агрессию, чтобы "посягнуть" на незаконно оккупированный россиянами украинский Крым.

"Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягать на "российский регион" Крым...", – заявил Песков.

Следует отметить, что в украинском МИД неоднократно отмечали, что Украина идет исключительно мирным путем и стремится достичь мира только благодаря дипломатии, к чему призывает и Москву.

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