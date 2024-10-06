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Спикер ВР Стефанчук предупредил о появлении в Telegram его фейкового аккаунта

Спикер ВР Стефанчук предупредил о появлении в Telegram его фейкового аккаунта

Руслан Стефанчук / Фото: Associated Press

Стефанчук отметил, что больше не использует мессенджер из-за своих идеологических соображений и призвал не отвечать на сообщения от его имени

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал не отвечать на сообщения по аккаунту в Telegram, поскольку он давно не пользуется этим мессенджером.

Об этом он написал в Facebook.

"В Telegram от моего имени из фейкового аккаунта рассылают фейковые сообщения. Не открывайте! Не берите трубку! Не перезвоните!" – сообщил спикер.

Стефанчук объяснил, что почти три года не пользуется Telegram по идеологическим соображениям.

Напомним, в Украине только 9% граждан считают, что Telegram нужно полностью запретить. 26% считают, что контроль за этим приложением вообще не нужен.

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