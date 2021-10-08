Спикериада: сегодня депутаты могут назначить нового председателя парламента

Дмитрия Разумкова освободили накануне — 7 октября.

В Верховной Раде сегодня, 8 октября, могут назначить нового спикера: им, вероятно, станет первый застпуник спикера Руслан Стефанчук.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 октября.

Кресло, которое сейчас занимает Стефанчук, займет руководитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Накануне парламент уволил с должности спикера Дмитрия Разумкова. За такое решение проголосовали 284 нардепа. Расставание "Слуг народа" с Разумковым происходило с взаимными упреками. Бывшему первому номеру списка на выборах коллеги говорят, в частности, о подыгрывании пророссийским силам и саботаж в перезагрузке Конституционного Суда, похороне электронного декларирования для чиновников.

В свою очередь, Дмитрий Разумков обвиняет бывших однопартийцев в нетерпимости к чужому мнению, лицемерии и коррупции. После голосования он покинул зал заседаний под аплодисменты. Теперь на заседаниях он будет сидеть в самом заднем ряду, среди других внефракционных депутатов.

Отставка Разумкова: в Верховной Раде должны назначить нового спикера

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамия о подписные листы об отставке Разумкова — его личная инициатива.

Во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента. А 4 октября Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности. Проголосовать за его видсавку могут уже 7 октября.

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