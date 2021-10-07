Спикериада: сегодня депутаты могут уволить председателя парламента Разумкова

Нового спикера изберут на следующий день.

Сегодня, 7 октября, "Слуги народа" собираются уволить с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 октября.

Уже завтра назначить спикером могут, скорее всего, его первого заместителя Руслана Стефанчук. Чтобы это сделать, монокоалиции придется преодолеть бюрократические преграды.

Из-за конфликта с отстраненным главой депутаты не могут сформировать свою повестку дня. К слову, накануне они принимали только постановления, не нуждаются в утверждении согласительного совета, чтобы попасть на рассмотрение. Избранники жалуются, что Разумков не созывает заседание согласительного совета, чтобы принять полноценный рабочий план. Вице-спикеры таких полномочий не имеют.

Именно поэтому в "Слуге народа" предполагают, что спикериада может затянуться. "Если завтра (7 октября - Ред.) начнутся блокировки, перерывы, то я не исключаю, что фактически может быть потерян и четверг", — подчеркнул глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамия о подписные листы об отставке Разумкова — его личная инициатива.

Во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента. А 4 октября Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности. Проголосовать за его видсавку могут уже 7 октября.

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