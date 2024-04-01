Спикеру Джонсону грозит отставка из-за вопроса помощи Украине: он ищет варианты — CNN

В течение двухнедельных пасхальных каникул Джонсон работал с ключевыми политическими игроками, чтобы наметить курс на свою стратегию по Украине.

Спикеру Палаты представителей Майку Джонсону грозит отставка с должности.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова источников, знакомых с ситуацией.

«Спикер хочет задать вопрос о победе республиканцев в Палате представителей, и нам лучше начать это делать. … Я рад, что докладчик не перешел к дополнительному предложению по Украине на 95 миллиардов долларов, которое принял Сенат, и я думаю, что во время нашего разговора он прокладывает лучший путь в этом вопросе», — об этом заявил неоднократно выступавший ультраправый республиканец. против помощи Украине, Мэтт Гейтс.

В то же время как оратор, Джонсон располагает арсеналом инструментов, чтобы успокоить свой "правый фланг", который был взбешен недавним двухпартийным соглашением о расходах, которое он объявил в Палате представителей. Но то, сохранит ли Джонсон молотка своего спикера, может зависеть от того, как он решит следующий вопрос политики, вызывающей разногласия: финансирование Украины в ее войне против России.

На вопрос, изменил ли он свое мнение о поддержке Джонсона, если спикер вынесет на рассмотрение законопроект об Украине, который не оплачивается сокращением расходов, Гейтс сказал: «Если бы не было компенсаций, мы были бы очень разочарованы. Я считаю, что нам нужно не тратить дефицит, чтобы финансировать Украину. Я также считаю, что нам нужно иметь приоритет на собственной границе. И я думаю, что спикер Джонсон разделяет это мнение».

Учитывая все меньшее большинство республиканцев в Палате представителей, Джонсон также не может оставлять ничего на произвол судьбы. Люди, которые общались со спикером в последние дни, говорят, что он четко осознает, что предложение об отставке угрожающее, поскольку он принимает ключевые решения по помощи Украине, которые могут определить траекторию его политической карьеры – будь то в ближайшей перспективе или на перспективе. длинный срок. В течение двухнедельных пасхальных каникул Джонсон работал с ключевыми политическими игроками, чтобы наметить курс на свою стратегию по Украине.

"Он должен поддерживать после фиаско в бюджете", — сказал CNN один депутат от Республиканской партии, разочарованный пакетом расходов. Мол, это было ужасное соглашение.

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Но демократы сигнализируют, что они спасут Джонсона, если он представит законопроект об Украине, который они смогут поддержать. Но если он подаст законопроект, который будет уже их требования или включает новые ограничения на границе, он рискует оттолкнуть как демократов, так и правых республиканцев, выступающих против увеличения помощи для Украины. Кроме того, добавление сокращений расходов для компенсации пакета мер по Украине — как того хотят Гейтс и другие сторонники жесткой линии — вызвало бы жесткую оппозицию демократов.

«Я советую Майку: начни с американского народа здесь, дома, и работай оттуда. Не начинайте с Украины и не работайте таким образом», – сказал представитель Республиканской партии из Техаса Чип Рой, который добавил, что постоянно общался со спикером и его командой.

Напомним, в Пентагоне заявили, что пытаются ускорить принятие помощи Украине в Конгрессе.

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