Среди целей упоминаются критики его правительства, международные деятели и лидеры, поддерживающие Украину в войне.

Офис директора национальной разведки обнародовал давно засекреченный меморандум, проливающий свет на целенаправленные убийства политических противников Владимира Путина после почти восьми лет усилий по публичным записям.

Об этом пишет Bloomberg.

Этот рассекреченный документ, проливающий свет на планы России по ликвидации отдельных лиц, являющихся политическими или военными угрозами для режима Владимира Путина. Среди целей упоминаются критики его правительства, международные деятели и лидеры, поддерживающие Украину в войне.

Основной упор делается на том, что Россия могла создать подробные списки с целью политических и пропагандистских манипуляций. Это подтверждает данные о расширении тактики Кремля в гибридной войне, включая целенаправленные действия против иностранных чиновников и союзников Украины.

Также документ напоминает об изменениях в военной доктрине России, разрешающей использование ядерного оружия в ответ на атаки обычными средствами, если они угрожают российской территории. Это подчеркивает потенциальный риск эскалации конфликта с Западом, включая НАТО.

В статье упоминаются резонансные преступления, связанные с деятельностью российских спецслужб за границей, в том числе отравление политических оппонентов и другие формы покушений на жизнь критиков режима. Особое внимание уделяется отравлению Алексея Навального в 2020 году, а также инцидента с отравлением Сергея Скрипача в Великобритании в 2018 году, что вызвало международный скандал.

Такие действия демонстрируют тактику использования химического оружия и других методов для устранения целей, даже за рубежом, с целью устрашения и укрепления воздействия. Эти случаи отражают систематическую агрессию со стороны России против инакомыслящих и политических оппонентов.

Также читайте Самое громкое отравление десятилетия: дело Скрипаля обрастает деталями

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: САМЫЙ ГУЧНЫЙ ОТРАВЛЕНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ! ДЕЛО СКРИПОЛЯ ОБРАСТАЕТ ДЕТАЛЯМИ

Напомним, президент США Джо Байден сделал громкое заявление о смерти Навального и войны в Украине.

Читайте также: