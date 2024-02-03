Сплошная брань: стало известно, как Байден называет Трампа за закрытой дверью – Politico

Президент США Джо Байден в частных разговорах за закрытыми дверьми называет своего главного конкурента на нынешних президентских выборах Дональда Трампа "больным у*бком" и "гр*баным м*д*ком".

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

"Президент описал Трампа давним друзьям и ближайшим помощникам как "больного у*бка", наслаждающегося чужими несчастьями, по словам трех очевидцев. По словам одного человека, разговаривавшего с президентом, Байден недавно сказал о Трампе: "Какой же этот парень гр*баный м*дак", – пишет издание.

Эпитеты, которые Байден выражает в сторону Трампа, могут противоречить образу Джо Байдена – человеку, который стремится снизить уровень некультурности и остроты в политике. Но они также иллюстрируют существенную злобу к Дональду Трампу.

По словам трех людей, знакомых с частными разговорами Джо Байдена, нынешний президент США давно беспокоится о том, что он воспринимает "как поощрение Трампом к политическому насилию", которое, по мнению президента, является прямой угрозой для демократии страны.

"Его (Джо Байдена – ред.) отвращение к Трампу никогда не было тайной, но только возросло в последние месяцы, когда бывший президент усиливает контроль над кандидатурой Республиканской партии", — пишут журналисты.

У Трампа раскритиковали Байдена за его слова

"Очень жаль, что бесчестный Джо Байден неуважительно относится к президентству как публично, так и в частном порядке. Но опять же нет ничего удивительного в том, что он не уважает 45-го президента, так же как он не уважает американский народ своей провальной политикой", – заявил Крис Лацивита, старший советник предвыборной кампании Дональда Трампа.

Напомним, Ким Чен Ын призвал готовиться к войне и приказал усилить боеготовность морского флота.

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