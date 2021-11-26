"Сплошная ложь": Ахметов отреагировал на упрек Зеленского о его участии в госперевороте

"Сплошная ложь": Ахметов отреагировал на упрек Зеленского о его участии в госперевороте

Ахметов заверил, что сделает все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было.

Богатейший человек Украины Ринат Ахметов считает, что информация Владимира Зеленского о якобы втягивании его в госпереворот является неправдой.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент", — сказал бизнесмен.

Ахметов заверил, что его позиция была и будет однозначной – "независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и Донбассом".

Напомним, что Владимир Зеленский заявил о подготовке к государственному перевороту в начале декабря.

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