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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Сплошной поток трэша": Кислица о поведении и заявлениях россиян на переговорах в Стамбуле

Украинский дипломат сообщил, что российские переговорщики потребовали добровольно отдать России четыре области Украины, «чтобы не пришлось отдавать еще больше».

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Сергей Кислица

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица

В ходе состоявшихся 16 мая прямых переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией российские переговорщики даже не скрывали, что не намерены договариваться о прекращении огня. они прямо заявили украинской делегации, что безусловное прекращение огня неприемлемо для Кремля.

Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По его информации, в директивах российской делегации вообще не предполагалась возможность заключить соглашение о перемирии. Более того, представители государства-агрессора требовали отдать России четыре региона Украины, чтобы «завтра не требовать отдать шесть или восемь областей».

«Количество треша, угроз, цинизма и безнравственных заявлений… Это шло почти сплошным потоком», – рассказал дипломат.

Сергей Кислица добавил, что россияне даже угрожали членам украинской делегации, что они будут и дальше терять своих родственников на войне, если не согласятся на условия Кремля.

Напомним, Кислица указал на связь между словами россиян о потере близких на войне и смерти в зоне боевых действий своего племянника.

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