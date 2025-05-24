"Сплошной поток трэша": Кислица о поведении и заявлениях россиян на переговорах в Стамбуле

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица

Реклама

В ходе состоявшихся 16 мая прямых переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией российские переговорщики даже не скрывали, что не намерены договариваться о прекращении огня. они прямо заявили украинской делегации, что безусловное прекращение огня неприемлемо для Кремля.

Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По его информации, в директивах российской делегации вообще не предполагалась возможность заключить соглашение о перемирии. Более того, представители государства-агрессора требовали отдать России четыре региона Украины, чтобы «завтра не требовать отдать шесть или восемь областей».

Реклама

«Количество треша, угроз, цинизма и безнравственных заявлений… Это шло почти сплошным потоком», – рассказал дипломат.

Сергей Кислица добавил, что россияне даже угрожали членам украинской делегации, что они будут и дальше терять своих родственников на войне, если не согласятся на условия Кремля.

Напомним, Кислица указал на связь между словами россиян о потере близких на войне и смерти в зоне боевых действий своего племянника.