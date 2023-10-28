"Спокойно на все это реагируем": Подоляк прокомментировал заявления нового премьера Словакии об Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление новоизбранного премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал: "Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всяких выводов" … У россиян больше территориальных достижений, чем в Украины". Подоляк подчеркнул, что никто ничего не понимает, когда это не касается его лично.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу FREEДOM.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что такое Россия. И не только мы, я вижу существенные изменения в риторике ключевых представителей европейских политических элит. Они тоже понимают, что такое современная Россия. Они понимают, что если Россия не проиграет, то будут продолжаться максимально негативные события. Здесь несколько выводов. Спокойно относимся к любым публичным дискуссионным заявлениям представителей разных национальных политических элит. Они ориентируются на свой электорат, они ориентируются на свою внутреннюю политическую повестку дня", — сказал он о заявлении Фицо.

Подоляк также отметил, что не стоит забывать, что после 600 дней войны в Европе совершенно точно понимают, что Украина не позволит России куда-нибудь пойти дальше.

"Если в начале войны все думали, что Россия быстро захватит Украину и потом будет угрожать странам Восточной Европы, то сейчас они четко понимают, что Украина никуда Россию уже не пропустит. Украина абсолютно боеспособна. Украина уже задержала Россию там, где она сегодня находится. А дальше (отдельным европейским политикам – ред.) можно спокойно рассуждать о каких-то эфемерных материях. Я бы на это спокойно реагировал", – напомнил советник главы ОП.

Михаил Подоляк также подчеркнул, что Украине нужно вести переговоры с нашими партнерами. Ведь есть хорошая, выраженная проукраинская коалиция, в которую входят многие европейские страны. Они точно понимают, что нужно делать с точки зрения дальнейших событий и по линии фронта, и поддержке Украины, и они будут продолжать это делать.

"Я в этом не сомневаюсь. Кроме того, сообщества многих стран на 65-75-80% поддерживают Украину. В любых странах будут те, кто считают, что можно сконцентрироваться только на своей проблематике, а Украина – это где-то далеко. Но таких людей на сегодняшний день меньшинство. То есть спокойно на все это реагируем. Объясняем свою позицию, говорим о тех рисках, которые генерирует неправильно законченная война, ссылаемся на аналогичную позицию 2014 года, когда многие европейские политические элиты неправильно трактовали намерения России, и это привело к масштабированию боевых действий не только против Украины, но и в принципе против глобального миропорядка Повторяем эти аксиоматические вещи и продолжаем так же работать, как мы работаем все эти более 600 дней полномасштабной войны", — резюмировал Подоляк.

Напомним, Венгрия и Словакия заблокировали выделение помощи Украине от Евросоюза.

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