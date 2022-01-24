"Спокойно пройдем весь этот отопительный сезон", – Зеленский о состоянии в энергетике

"Спокойно пройдем весь этот отопительный сезон", – Зеленский о состоянии в энергетике

Вопрос состояния в энергетике рассматривался на заседании СНБО.

Одним из вопросов, который 24 января рассматривали на заседании СНБО, было состояние в энергетике Украины.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заверил, что ситуация находится под контролем.

Также читайте Шмыгаль сообщил, что будет с тарифами на коммуналку до конца отопительного сезона

"То же самое касается и энергетики – второго вопроса на сегодняшнем заседании СНБО. Было обсуждено, и мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это, достаточно. Газа в подземных хранилищах Украины достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн. Ежедневно благодаря ритмическим поставкам, в том числе по железной дороге и морем, они растут. Одним словом, поводов для оптимизма достаточно", — сказал глава государства.

Зеленский добавил: "Есть ли что-то, чего недостаточно? Есть. Только одно: причин для паники. Их нет".

Зеленский обратился к украинцам после заседания СНБО

Читайте также: