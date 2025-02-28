Спор Трампа и Зеленского: как отреагировали американские корреспонденты

Встреча президентов США и Украины уже называют "не слишком теплой".

Американский корреспондент Марк Стоун отреагировал на спор, который произошел под прицелами телекамер в Овальном кабинете между президентами США и Украины. По его мнению, встреча проходит "не очень хорошо".

Об этом пишет Sky News.

"Кажется, что все идет не очень хорошо. Похоже, это действительно напряженная встреча", — сказал в эфире журналист, комментируя разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Стоун отметил, что был очень удивлен, услышав, как вице-президент США Джей Ди Вэнс спросил Зеленского, благодарил ли он когда-нибудь США за поддержку, оказанную в течение трех лет полномасштабной войны с Россией.

"Чтобы было понятно, я освещал каждую поездку Зеленского в Вашингтон в течение последних трех лет. Он неоднократно выражал благодарность американцам за то, что они предложили относительно военной поддержки. Это совсем не похоже на теплую встречу", — добавляет он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот проявляет неуважение к США.

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