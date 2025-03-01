Спор Трампа и Зеленского: политолог объяснил, как это повлияет на мирные переговоры

Владимир Фесенко отметил, что в ближайшее время Украине следует минимизировать негативные последствия из-за спора Трампа с Зеленским.

Украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что спор Трампа, Венса и Зеленского был неизбежен. Он отметил, что предположительно в ближайшее время речь не будет идти о мирных переговорах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Владимир Фесенко отметил, что встреча в Белом доме хорошо началась, однако громко закончилась.

"Это уже не просто "американские горки", это - кризис, и в отношениях между Зеленским и Трампом, и на межгосударственном уровне. Чего-то подобного я ждал во время предстоящих мирных переговоров, но произошло гораздо раньше. Учитывая то, что было неделю назад, что произошло сейчас, чрезвычайную эмоциональность и Зеленского и Трампа, и провокационную роль Джей Ди Венса, это произошло бы неизбежно", - считает политолог.

Владимир Фесенко отметил, что вероятно в ближайшее время о мирных переговорах с РФ не будет идти речь.

"Сейчас надо думать о последствиях, о том, как минимизировать негативное влияние сегодняшних событий со стороны США, что и как нам делать дальше. С высокой вероятностью на время можно закрыть тему мирных переговоров", - пояснил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля во время встречи поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Венсом. Украинский лидер напомнил, как Путин неоднократно нарушал соглашение с Украиной и начал полномасштабную войну.

После этого Владимир Зеленский покинул Белый дом.

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