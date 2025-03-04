Спор в Белом доме: намерен ли Зеленский просить прощения у Трампа

Зеленский отмечал, что доставался Белому дому несколько десятков часов и его визит был знаком уважения.

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен извиняться от Трампа или выражать сожаление по поводу того, что произошло в Овальном кабинете, как того неоднократно требовало окружения президента США. По словам украинского лидера, он никого не оскорблял, а спор не был положительным ни для одной из сторон.

Об этом пишет BBC News Украина.

Зеленский очень тщательно подбирал слова

Говоря о Трампе, Зеленский не был груб – он практически не упоминал на имя президента США. Украинский лидер предположил, что напряженность со временем истечет.

"Если вы видели весь тот ужас, который произошел в Овальном кабинете, вы, возможно, не будете обвинять Зеленского за то, что он решил не извиняться", – говорится в материале.

Журналистка подчеркивает: учитывая, как президент говорит о случившемся с его страной, можно понять, почему на этом этапе ему кажется невозможным признать необходимость компромиссов для прекращения войны.

"А услышав, как он в личной беседе рассказывает о насилии и страданиях, вы поймете его непонимание – как кто-то может смотреть на мир не так, как он, и не думать, что главное – во что бы то ни стало защитить свой народ и не дать агрессору Путину избежать наказания", – отмечается в материале.

Зеленский хотел донести, что наши свободы и ценности не продаются. Он не желает сдаваться. При этом глава Украины был готов подписать соглашение о полезных ископаемых.

"Он снова выразил свою благодарность за поддержку США и другим странам. Но не стоит забывать, что сейчас, кроме публичных встреч с лидерами стран, проходит много контактов и за закрытыми дверями, между ними и их командами", – заключили в BBC.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что решил вмешаться в дискуссию между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, чтобы "разрядить обстановку".

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