Спор Зеленского и Трампа: как отреагировали западные СМИ

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме завершилась скандалом. Ожидалось, что лидеры проведут закрытые переговоры, но после эмоционального обмена словами президент Украины покинул резиденцию.

Об этом пишет The Telegraf.

После этого Трамп написал в Truth Social: “Президент Зеленский не готов к миру, если у него есть поддержка США. Он считает, что это дает ему преимущество. Но мне не нужны преимущества – мне нужен мир. Он проявил невнимательность к Соединенным Штатам в их Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру”.

Напряжение во время встречи возросло после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс спросил Зеленского: "Вы хоть раз сказали спасибо?".

Сам Трамп заявил, что президент Украины "играет с Третьей мировой войной".

Корреспондент The New York Times Питер Бейкер также выразил свое мнение, отметив, что еще ни один американский президент не позволял себе так поучать лидера союзного государства, особенно во время войны.

"Еще никогда американский президент так не поучал лидера страны-союзника, не говоря о лидере воюющей страны. Я освещал работу Белого дома с 1996 года. За все это время в Овальном кабинете такого не происходило в присутствии камер", — подытожил Бейкер.

Напомним, во время встречи президент США Дональд Трамп заявил, что он не становится ни на одну сторону в войне, которую ведет Россия против Украины, а лишь хочет заключить мирное соглашение, которое принесет покой в мире.

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