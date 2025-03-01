Спор Зеленского и Трампа в Белом доме открывает "окно возможностей" — Подоляк

Спор, возникший во время общения Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля открывает "окно возможностей" для решения многих вопросов, накопившихся за последнее время в отношениях между Украиной и США.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии телеканалу "Мы Украина".

"Это может позволить нам решить многие вопросы, которые накопились за последние месяцы: как воспринимать агрессию РФ, как воспринимать войну, что действительно делает РФ и желает делать, ради чего она начала эту войну и так далее", — пояснил он.

Также читайте Советник Трампа объяснил, что больше всего разозлило президента США на встрече с Зеленским

По словам Подоляка, двусмысленное понимание этих вопросов, в которое много вкладывалась Россия, долгое время влияло на отношения Украины, Европы и Соединенных Штатов – стран, которые действительно стоят по одну сторону, поскольку четко понимают, что такое свобода, право на защиту.

"Эмоциональный разговор двух президентов позволил выйти на обсуждение, почему все-таки мы должны быть по одну сторону баррикады", — считает советник главы ОП.

При этом Михаил Подоляк подчеркнул, что для США сотрудничество с Украиной гораздо более выгодно, чем конфликтность.

“У меня нет никакого сомнения, что мы из США стоим по одну сторону баррикады. Для РФ наоборот – чем больше конфликтности между странами, тем лучше. Потому что это дает им шанс на эту хаотизацию глобальных отношений, на которую они делают ставку", – отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом. Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот проявляет неуважение к США.

Читайте также: