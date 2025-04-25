Спор Зеленского и Трампа в Белом доме: президент Украины рассказал новые детали

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Getty Images

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Встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля была важна для Украины, но возник спор, который не принес пользы ни одной стороне.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро.

«Нам нужно было обсудить многие вопросы. У нас были разные встречи, и продуктивные, и, я бы сказал, более философские – на разных этапах нашей жизни. В частности, и встреча с президентом Трампом. Поэтому я считаю, что спор в Овальном кабинете не помог ни Украине, ни Соединенным Штатам», – подчеркнул Зеленский.

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По его словам, когда Украина и США проводят встречи, стороны должны «нести свет» людям и показывать направление до завершения войны, о котором украинский лидер уже неоднократно говорил.

Зеленский уверен, что в будущем между ним и Трампом еще состоятся более результативные переговоры и стратегическое партнерство.

«Мы рассчитываем на стратегическое партнерство и всегда уважали народ США, их выбор и поддержку, которая поступает от Соединенных Штатов. Поэтому я верю, что у нас будут более плодотворные встречи с президентом Трампом. Но вы должны понимать Украину: мы защищаемся от агрессии со стороны России», – заявил Зеленский.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп набросился на Владимира Зеленского из-за Крыма. Мол, Зеленский может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну. Заявление украинского лидера о Крыме он назвал вредным.

Дата публикации 10:51, 23.04.25 Количество просмотров 705 Уважаемые, вам сказано "нет"! Загородный разнес заявления США о "российском Крыме"