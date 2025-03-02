Спором в Белом доме Зеленского устранили как препятствие для переговоров с Россией – CNN

В Кремле с радостью отреагировали на спор с президентом Украины.

Спор с президентом Украины Владимиром Зеленским был умышленно устроен администрацией Трампа, чтобы дискредитировать украинского лидера и устранить его как препятствие для дальнейших переговоров США с Россией.

Такое мнение высказал обозреватель CNN Мэтью Ченс, работающий в Москве.

По его словам, в Кремле с радостью отреагировали на спор в Белом доме и теперь ожидают, что переговоры, направленные на возобновление американо-российских отношений, в ближайшие недели ускорятся.

"Публично ничего не объявлено. Но в приватном порядке ведутся разговоры о встрече Трампа и Путина, которая всегда была на карте, а теперь ускорена”, — пишет Мэтью Ченс.

В Москве также возобновился оптимизм по поводу того, что, поскольку президент Зеленский противоречит президенту Трампу и его команде, сложные переговоры по прекращению войны в Украине теперь отойдут на второй план и не будут мешать заключать потенциально прибыльные американо-российские экономические сделки, которые уже рассматриваются за закрытыми дверями.

CNN также сообщило о подготовке ко второму раунду переговоров России и США, который вскоре состоится, возможно, в одном из государств Персидского залива.

Ключевой представитель Кремля по экономическим вопросам на переговорах Кирилл Дмитриев заявил CNN, что сотрудничество с США может "включать определенные энергетические" соглашения, но никаких деталей не было объявлено.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля во время встречи в Белом доме поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом. Трамп после спора с Зеленским сделал заявление, что, мол, украинский президент "не готов к миру".

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